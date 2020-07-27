У Росії виявили вже понад 818 тис. випадків COVID-19, за добу - 5635
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Росії виявлено вже 818120 випадків COVID-19, за останню добу виявлено 5635. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф".
"За останню добу в Росії виявлено 5635 хворих на нову коронавірусну інфекцію (на коронавірусною хворобу COVID-19 - ред.) у 84 регіонах, з них 1404 випадки (24,9%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього у країні... виявлено 818120 хворих у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що за за добу зафіксовано 85 летальних випадків. За весь період у Росії через коронавірус померли 13354 особи.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на ранок 27 липня зафіксовано вже 65656 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків дещо знизилася - більше 800.