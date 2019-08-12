В России отстранили священника, насильно погружавшего ребенка под воду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ленинградской области Российской Федерации отстранили от службы священника, который во время крещения насильно погружал ребенка под воду, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Официальный сайт Гатчинской епархии РПЦ сообщает, что Игумен Фотий (Нечепоренко), который во время таинства крещения насильно погружал в воду младенца вопреки протестам матери, запрещен в служении сроком на один год.
"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшем 10 августа 2019 года в Мариенбургськом Покровском храме города Гатчина, указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", - говорится на сайте.
Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, отмечает сайт епархии, приносит родителям малыша извинения за поведение клирика.
По информации сайта "Глобус Санкт-Петербургской епархии", игумен Фотий получил сан священника 21 сентября 1997 года.
В интернете в воскресенье, 11 августа, появилось видео, на котором изображено крещение в храме в Гатчине, во время которого священник грубо погружает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать. В пресс-службе администрации Гатчинского района сообщили, что ее руководство в курсе инцидента. По поводу действий священника мать ребенка с заявлением обратилась в правоохранительные органы.
Напомним, в РПЦ предложили больше не освящать оружие массового поражения.