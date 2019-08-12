У Росії відсторонили священика, який насильно занурював дитину під воду

Офіційний сайт Гатчинської єпархії РПЦ повідомляє, що Ігумен Фотій (Нечепоренко), який під час таїнства хрещення насильно занурював у воду немовля всупереч протестам матері, заборонений в служінні терміном на один рік.

"У зв'язку з інцидентом під час хрещення немовляти, що сталося 10 серпня 2019 року в Марієнбургському Покровському храмі міста Гатчина, указом Преосвященнішого єпископа Гатчинського і Лузького Митрофана ігумен Фотій (Нечепоренко) забороняється у священнослужінні строком на один рік, без права носіння ряси, хреста і преподання священицького благословення", - написано на сайті.

Єпископ Гатчинський і Лузький Митрофан, відзначає сайт єпархії, приносить батькам малюка вибачення за поведінку клірика.

За інформацією сайту "Глобус Санкт-Петербурзької єпархії", ігумен Фотій отримав сан священика 21 вересня 1997 року.

В інтернеті в неділю, 11 серпня, з'явилося відео, на якому зображено хрещення в храмі в Гатчині, під час якого священик грубо занурює дитину в воду, незважаючи на крики присутніх, а також не віддає малюка матері, яка намагається його забрати. У пресслужбі адміністрації Гатчинського району повідомили, що її керівництво в курсі інциденту. З приводу дій священика мати дитини із заявою звернулася в правоохоронні органи.

Нагадаємо, у РПЦ запропонували більше не освячувати зброю масового ураження.