У Росії відсторонили священика, який насильно занурював дитину під воду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Ленінградській області Російської Федерації відсторонили від служби священика, який під час хрещення насильно занурював дитину під воду, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
Офіційний сайт Гатчинської єпархії РПЦ повідомляє, що Ігумен Фотій (Нечепоренко), який під час таїнства хрещення насильно занурював у воду немовля всупереч протестам матері, заборонений в служінні терміном на один рік.
"У зв'язку з інцидентом під час хрещення немовляти, що сталося 10 серпня 2019 року в Марієнбургському Покровському храмі міста Гатчина, указом Преосвященнішого єпископа Гатчинського і Лузького Митрофана ігумен Фотій (Нечепоренко) забороняється у священнослужінні строком на один рік, без права носіння ряси, хреста і преподання священицького благословення", - написано на сайті.
Єпископ Гатчинський і Лузький Митрофан, відзначає сайт єпархії, приносить батькам малюка вибачення за поведінку клірика.
За інформацією сайту "Глобус Санкт-Петербурзької єпархії", ігумен Фотій отримав сан священика 21 вересня 1997 року.
В інтернеті в неділю, 11 серпня, з'явилося відео, на якому зображено хрещення в храмі в Гатчині, під час якого священик грубо занурює дитину в воду, незважаючи на крики присутніх, а також не віддає малюка матері, яка намагається його забрати. У пресслужбі адміністрації Гатчинського району повідомили, що її керівництво в курсі інциденту. З приводу дій священика мати дитини із заявою звернулася в правоохоронні органи.
Нагадаємо, у РПЦ запропонували більше не освячувати зброю масового ураження.