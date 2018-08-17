В России возбудили еще два дела против украинских военных

Как сообщается, в СК РФ установили новые факты “проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов” — 5 августа обстрел гражданской инфраструктуры в Горловке и 14 августа — обстрел Коминтерново Волновахского района. В результате обстрелов, как заявляет российское ведомство, получили ранения два мирных жителя.

“По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)”, — сказано в сообщении.

Напомним, ранее СК РФ возбудил три уголовных дела против украинских военных.