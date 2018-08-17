У Росії відкрили ще дві справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації порушив ще дві кримінальні справи проти українських військових через нібито обстріли ними цивільних об'єктів на окупованому Донбасі. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
Як повідомляється, в СК РФ встановили нові факти “проведення українськими військовослужбовцями артилерійського обстрілу” — 5 серпня обстріл цивільної інфраструктури в Горлівці і 14 серпня — обстріл Комінтерново Волноваського району. В результаті обстрілу, як заявляє російське відомство, отримали поранення двоє мирних жителів.
“За даними фактами Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше СК РФ порушив три кримінальні справи проти українських військових.