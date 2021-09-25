В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Количество смертей из-за коронавируса в России выросло за сутки на 822 случая против 828 днем раньше, до 203 095 случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Детали
Количество смертей превышает отметку в 800 случаев уже пятый день подряд, в последний раз такой показатель фиксировался в середине августа.
В РФ впервые с 14 августа обнаружили 22 041 случай COVID-19 за последние сутки.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 354 тысяч 995 случаев коронавирусной инфекции.
Резкий рост заболеваемости отмечается также и в столице Российской Федерации — 3 445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Накануне в среду сообщалось о 1 991 больном.
Наибольшая летальность зафиксирована в Москве — 54, в Санкт-Петербурге — 53 (накануне сообщалось о 43 погибших), в Свердловской области — 36.
Дополнение
По сообщению агентства ТАСС, почти 47,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 41 млн из них завершили вакцинацию.
Добавим
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразилось более 230,6 млн человек, умерло — более 4,7 млн. Лидером по обоим показателям являются США.