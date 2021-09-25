У Росії п'ять днів поспіль реєструють понад 800 смертей через коронавірус на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кількість смертей через коронавірус в Росії зросла за добу на 822 випадки проти 828 днем раніше, до 203 095 випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з інфекцією.
Деталі
Кількість смертей перевищує позначку у 800 випадків вже п'ятий день поспіль, в останній раз такий показник фіксувався в середині серпня.
В РФ вперше з 14 серпня виявили 22 041 випадок COVID-19 за останню добу.
Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 354 тисяч 995 випадків коронавірусної інфекції.
Різке зростання захворюваності відзначається також і в столиці Російської Федерації - 3 445 нових випадків, це максимальне значення з кінця липня. Напередодні в середу повідомлялося про 1 991 хворого.
Найбільша летальність зафіксована в Москві - 54, в Санкт-Петербурзі - 53 (напередодні повідомлялося про 43 померлих), в Свердловській області - 36.
Доповнення
За повідомленням агенства ТАСС, майже 47,5 млн осіб в Росії отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу, 41 млн з них завершили вакцинацію.
Додамо
За даними Університету Джонса Хопкінса, за час пандемії коронавірусом заразилося понад 230,6 млн осіб, померло - понад 4,7 млн. Лідером за обома показниками є США.