В России во время акций в поддержку арестованного губернатора состоялись задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция задержала нескольких человек. Об этом сообщает “Радио Свобода” в субботу, 1 августа, передает УНН.
Так, по данным издания, в российской столице, где десятки активистов собрались в Новопушкинском сквере, задержаны около 20 человек. В Санкт-Петербурге задержаны по меньшей мере 15 человек. Сообщается, что несколько человек задержали и на акции во Владивостоке.
Акции и пикеты в знак солидарности с хабаровчанами прошли в субботу также в Казани, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и других городах России. В Иркутске около 170 человек устроили небольшой марш и провели митинг.
Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.
Фургала — член партии ЛДПР, много лет был депутатом Госдумы, а в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя “Единой России” Вячеслава Шпорта.
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Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.
Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.