В России во время акций в поддержку арестованного губернатора состоялись задержания

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102412 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116515 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149681 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116343 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141105 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104154 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102826 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105091 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В России во время акций в поддержку арестованного губернатора состоялись задержания

В России во время акций в поддержку арестованного губернатора состоялись задержания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В Москве и Санкт-Петербурге на акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полиция задержала нескольких человек. Об этом сообщает “Радио Свобода” в субботу, 1 августа, передает УНН.

Так, по данным издания, в российской столице, где десятки активистов собрались в Новопушкинском сквере, задержаны около 20 человек. В Санкт-Петербурге задержаны по меньшей мере 15 человек. Сообщается, что несколько человек задержали и на акции во Владивостоке.

Акции и пикеты в знак солидарности с хабаровчанами прошли в субботу также в Казани, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и других городах России. В Иркутске около 170 человек устроили небольшой марш и провели митинг.

Протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.

Фургала — член партии ЛДПР, много лет был депутатом Госдумы, а в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя “Единой России” Вячеслава Шпорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабные протесты в Хабаровске: назначенный Кремлем губернатор заявил о “провокаторах из Грузии”

Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране.

Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.

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