В России пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

"Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал источник в экстренных службах. Он добавил, что пострадавших нет. На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причины происшествия выясняются. Производится технический осмотр самолета.

Напомним, в Японии из-за ножа в ручной клади пассажира отменили 29 рейсов.