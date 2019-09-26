В Японії через ніж в ручній поклажі пасажира скасували 29 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Велика японська авіакомпанія All Nippon Airways (ANA) скасувала і затримала декілька своїх рейсів на виліт і приліт в аеропорту міста Осака. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії. Скасувати або затримати можуть також рейси, виліт яких поки планується провести вчасно, попереджає компанія, передає УНН.
All Nippon Airways відзначає, що сьогодні, 26 вересня, пасажири літаків в аеропорту Осака зможуть повернути або обміняти квиток без доплат, навіть якщо запланований рейс не затримали і не скасували.
За даними телеканалу NHK, всього скасували 29 рейсів, ще кілька затримується (їх кількість не уточнюється). Проблема в аеропорту Осаки виникла після того, як один із співробітників при перевірці багажу виявив серед речей ніж.
Як уточнює Asahi Shimbun, мова йде про складний ніж, який співробітник служби безпеки пропустив на огляді. За інформацією поліції, повідомляє газета, пасажир дістав ніж, пояснив, що той не є небезпечним, після чого його пропустили.
Коли співробітник служби безпеки усвідомив те, що трапилося, в аеропорту посилили заходи безпеки. Південний термінал аеропорту, куди прибувають і звідки відправляються літаки ANA, тимчасово закрили. В аеропорту утворилися черги на огляд, так як співробітники вирішили провести повторну перевірку пасажирів. Поліція також обшукує туалети та сміттєві урни, ніж при цьому поки не виявили.
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