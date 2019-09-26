У РФ уточнили деталі щодо екстренної посадки Boeing у Барнаулі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Госпіталізація після жорсткої посадки Boeing в Барнаулі потрібна одній людині, повідомив у четвер на прес-конференції міністр охорони здоров’я Алтайського краю Дмитро Попов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Звернулося за медичною допомогою 49 осіб, всього було зареєстровано 7 бригад швидкої допомоги — до них звернулися 25 осіб. Потребували діагностики та стаціонарного обстеження — 7, госпіталізований 1 з переломом хребта в міськлікарню, 6 оцінені як з легким ступенем тяжкості — в двох випадках переломи”, — сказав Попов.
Він зазначив, що основні ушкодження у людей — садна, гостра реакція на стрес, підвищення артеріального тиску, загострення хронічних захворювань.
Жорстка посадка Boeing із загорянням стійки шасі сталася в аеропорту Барнаула в середу о 17:21 за київським часом. На борту знаходилися 334 пасажири і 10 членів екіпажу. Задимлення було ліквідовано, пасажирів евакуювали по надувних трапах. Раніше повідомлялося, що за медичною допомогою в результаті інциденту звернулися 56 осіб.