Внаслідок жорсткої посадки пасажирського літака у РФ постраждало майже 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Стійка шасі загорілася під час жорсткої посадки літака Boeing 767-300 в аеропорту Барнаула. Внаслідок чого майже 50 постраждалих осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
“За медичною допомогою звернулися 49 постраждалих, 48 з них вона надана амбулаторно”, — йдеться у повідомленні. Уточнюється, що в лікарні поки залишається одна жінка з підозрою на забій нирки.
Всього на борту знаходився 361 пасажир і 10 членів екіпажу. “Пасажирів евакуювали по надувних трапах”, — розповіли у виданні.
“При посадці рейсу ZF-2244 під час пробігу по смузі сталося загоряння правої стійки шасі. Повітряне судно зробило гальмування і зупинилося в кінці злітно-посадкової смуги. Екіпаж, згідно з інструкцією, почав негайну евакуацію пасажирів”, — пояснили у виданні.
Як повідомляв УНН, раніше в аеропорту Барнаула з трапа впало шість чоловік.