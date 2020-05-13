В России ОМОН задержал и увез в психбольницу шамана, который обещал "выгнать" Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российский ОМОН задержал и увез в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году пешком шел в Москву, чтобы “выгнать” из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.
Как сообщил изданию юридический координатор оппозиционной группы “Открытая Россия” Алексей Прянишников, 12 мая не менее 20 офицеров спецподразделения полиции вторглись в дом Габышева в городе Якутске.
По словам Прянишникова, Габышева забрали из дома босого и в наручниках. Также задержаны двое соратников шамана, хотя причину задержания не сообщают, добавил он.
Перед этим в дом Габышева приходили люди, которые представлялись врачами и хотели протестировать его на коронавирус, сообщил Прянишников.
Адвокат Габышева Ольга Тимофеева сообщила изданию, что полиция сказала ей, что Габышева повезли в психиатрическую больницу. Она отметила, что в России никого не могут отправить в психбольницу без санкции суда.
Габышев стал известным весной 2019 года, когда пешком отправился в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Якутский шаман, который шел “выгонять Путина”, стал персонажем игры
Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым по уголовному делу о призывах к экстремизму. С Габышева взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная на заказ следствия, признала Габышева невменяемым.
После этого Габышев пытался восстановить поход и обещал сделать это снова в июне. Уголовное дело против него прекратили на время эпидемии. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.