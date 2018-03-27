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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 36591 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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В России объявили траур после пожара в Кемерово

В России объявили траур после пожара в Кемерово

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В России через два дня после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в котором погиб как минимум 41 ребенок, объявили траур. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин во вторник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Президент подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области”, — сказано в сообщении.

В этот день по всей территории России будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям рекомендуется отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, в результате пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.

В результате пожара погиб как минимум 41 ребенок.

Как сообщал УНН, 27 марта тысячи людей в Кемерово на митинге потребовали отставки властей.

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