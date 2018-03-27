У Росії оголосили траур після пожежі в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії через два дні після пожежі в кемерівському торговому центрі "Зимова вишня", в якому загинула як мінімум 41 дитина, оголосили траур. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін у вівторок, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
"Президент підписав указ про оголошення 28 березня днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей в результаті пожежі в Кемеровській області", - сказано в повідомленні.
У цей день по всій території Росії будуть приспущені державні прапори. Телерадіокомпаніям рекомендовано скасувати розважальні заходи.
Нагадаємо, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.
В результаті пожежі загинула як мінімум 41 дитина.
Як повідомляв УНН, 27 березня тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.