В России на военном полигоне взорвался боеприпас, есть погибшие

"Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов," - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Медики заверили, что жизнь военнослужащих вне опасности.

Также для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.

Напомним, 9 ноября, в РФ обрушился 9-этажный дом.