В России на военном полигоне взорвался боеприпас, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Офицер и контрактник погибли при самопроизвольном подрыве боеприпаса на полигоне Цугол в российском Забайкалье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, передает УНН.
"Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов," - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. Медики заверили, что жизнь военнослужащих вне опасности.
Также для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.
Напомним, 9 ноября, в РФ обрушился 9-этажный дом.