У Росії на військовому полігоні вибухнув боєприпас, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Офіцер і контрактник загинули при мимовільному підриві боєприпасу на полігоні Цугол в російському Забайкаллі. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на Міноборони, передає УНН.
"Ще один офіцер і четверо контрактників отримали поранення. Інцидент стався під час планової очистки мішеневих полів від боєприпасів," - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждалих доставили в лікарню, де їм надається медична допомога. Медики запевнили, що життя військовослужбовців поза небезпекою.
Також для встановлення причин події на полігон вилетіла комісія Східного військового округу.
Нагадаємо, 9 листопада, в РФ обрушився 9-поверховий будинок.