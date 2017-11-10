У Росії на військовому полігоні вибухнув боєприпас, є загиблі

"Ще один офіцер і четверо контрактників отримали поранення. Інцидент стався під час планової очистки мішеневих полів від боєприпасів," - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих доставили в лікарню, де їм надається медична допомога. Медики запевнили, що життя військовослужбовців поза небезпекою.

Також для встановлення причин події на полігон вилетіла комісія Східного військового округу.

Нагадаємо, 9 листопада, в РФ обрушився 9-поверховий будинок.