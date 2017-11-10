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У Росії на військовому полігоні вибухнув боєприпас, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Офіцер і контрактник загинули при мимовільному підриві боєприпасу на полігоні Цугол в російському Забайкаллі. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на Міноборони, передає УНН.

"Ще один офіцер і четверо контрактників отримали поранення. Інцидент стався під час планової очистки мішеневих полів від боєприпасів," - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих доставили в лікарню, де їм надається медична допомога. Медики запевнили, що життя військовослужбовців поза небезпекою.

Також для встановлення причин події на полігон вилетіла комісія Східного військового округу.

Нагадаємо, 9 листопада, в РФ обрушився 9-поверховий будинок.

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