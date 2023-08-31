У россиян есть "теневой флот", с помощью которого они грабят порты Бердянска и Мариуполя

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«На самом деле трудно отслеживать, потому что у них есть так называемый теневой флот, который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянск, Мариуполь, что-то там загружают, как мы понимаем речь о зерне, металле. Потом перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать. При этом у них хватает наглости предлагать это как помощь странам Африки», - рассказал Плетенчук.

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25 августа сообщалось, что российские оккупанты украли с временно оккупированных территорий, за исключением полуострова Крым, 3,7 млн тонн украинского зерна.