У россиян есть "теневой флот", с помощью которого они грабят порты Бердянска и Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. У российских оккупантов есть «теневой флот», с помощью которого они грабят порты Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На самом деле трудно отслеживать, потому что у них есть так называемый теневой флот, который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянск, Мариуполь, что-то там загружают, как мы понимаем речь о зерне, металле. Потом перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать. При этом у них хватает наглости предлагать это как помощь странам Африки», - рассказал Плетенчук.
Дополнение
25 августа сообщалось, что российские оккупанты украли с временно оккупированных территорий, за исключением полуострова Крым, 3,7 млн тонн украинского зерна.