У росіян є "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують порти Бердянська та Маріуполя

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«Насправді важко відстежувати, тому що у них є так званий тіньовий флот, який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянськ, Маріуполь, щось там завантажують, як ми розуміємо мова про збіжжя, метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати. При цьому у них вистачає нахабності пропонувати це як допомогу країнам Африки», - розповів Плетенчук.

Доповнення

25 серпня повідомлялося, що російські окупанти вкрали із тимчасово окупованих територій, за виключенням півострову Крим, 3,7 млн тонн українського зерна.