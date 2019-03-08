В роли кандидата на пост премьера Мураев выглядит вполне гармонично - политолог

Хотя многие эксперты были удивлены тем, что более перспективный и рейтинговый Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула, политолог уверен, что этот шаг принесет обоим политикам, а главное – их избирателям, несомненную пользу. Хотя бы потому, что людям больше не нужно будет тратить время на поиски принципиальных различий между этими кандидатами и их программами. Тем более что для обоих лидеров и их команд куда важнее попасть в следующий парламент, чем сражаться друг с другом на выборах президента.

Также эксперт одобрил договоренность политиков о том, что Мураев поведет объединенную партию на выборы, а его кандидатура в случае успеха оппозиции будет предложена на пост премьер-министра. "В этой роли он выглядит довольно гармонично, - считает Дзивидзинский, - поскольку его профессиональные качества и взвешенная политическая позиция больше подходят для системной работы во главе исполнительной власти".