У ролі кандидата на пост прем'єра Мураєв виглядає цілком гармонійно - політолог

Хоча багато експертів були здивовані тим, що більш перспективний і рейтинговий Євген Мураєв зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула, політолог впевнений, що цей крок принесе обом політикам, а головне - їх виборцям, безсумнівну користь. Хоча б тому, що людям більше не потрібно буде витрачати час на пошуки принципових відмінностей між цими кандидатами і їх програмами. Тим більше що для обох лідерів і їх команд куди важливіше потрапити в наступний парламент, ніж битися один з одним на виборах президента.

Також експерт схвалив домовленість політиків про те, що Мураєв поведе об'єднану партію на вибори, а його кандидатура в разі успіху опозиції буде запропонована на пост прем'єр-міністра. "У цій ролі він виглядає досить гармонійно, - вважає Дзівідзінскій, - оскільки його професійні якості і зважена політична позиція більше підходять для системної роботи на чолі виконавчої влади".