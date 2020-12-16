В работе Telegram произошел сбой

"Отчеты пользователей указывают, что Telegram имеет проблемы с 8:28 по восточному стандартному времени..", - говорится в сообщении.

Так, 88% пользователей жалуются на проблемы с подключением, а 11% с отправкой сообщений.

По состоянию на 16:00, месседжер возобновил свою работу.

Напомним, ранее глобальный сбой произошел в работе Google.

Как сообщалось, в работе сервиса Facebook Messenger произошел технический сбой. По данным Downdetector, основные проблемы днем 10 декабря наблюдались в большинстве стран Европы, в Азии и Австралии.