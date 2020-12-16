У роботі Telegram стався збій

"Звіти користувачів вказують, що Telegram має проблеми з 8:28 за східним стандартним часом..", - йдеться у повідомленні.

Так, 88% користувачів скаржаться на проблеми з підключенням, а 11% з відправкою повідомлень.

Станом на 16:00, месседжер відновив свою роботу.

Нагадаємо, раніше глобальний збій стався у роботі Google.

Як повідомлялося, в роботі сервісу Facebook Messenger стався технічний збій. За даними Downdetector, основні проблеми вдень 10 грудня спостерігалися у більшості країн Європи, в Азії та Австралії.