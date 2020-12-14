У роботі Google стався глобальний збій: не працює ряд сервісів

Зокрема, не працює Gmail (пошта від Google), YouTube , хмара Google Drive, сервіс Google Docs. Також неможливо увійти в свій аккаунт. У більшості випадків сервіси видають помилку 500.

Як випливає з даних downdetector.com, проблеми з доступом до продуктів Google найбільше відчувають користувачі в Європі, в тому числі в Україні, в Південній Америці, на східному узбережжі США — в цих регіонах масштаб збою трохи менше.

На момент виходу новини з України працювали десктопні версії карт Google і самого пошуковика. На території країни — найбільше скарг надходить з Києва та передмість.