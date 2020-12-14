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В работе Google произошел глобальный сбой: не работает ряд сервисов

Киев • УНН

 • 15901 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Проблемы в работе онлайн-сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира в понедельник, наибольший масштаб сбоя — на территории Европы. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет УНН.

В работе Google произошел глобальный сбой: не работает ряд сервисов

В частности, не работает Gmail (почта от Google), YouTube, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google наиболее испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США — в этих регионах масштаб сбоя немногим менее.

На момент выхода новости из Украины работали десктопные версии карт Google и самого поисковика. На территории страны — больше всего жалоб поступает из Киева и пригородов.

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