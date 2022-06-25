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В СНБО обновили список каналов-инфотерористов, действующих на территории Украины

Киев • УНН

 • 194081 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО обновил перечень Telegram-каналов-инфотерористов, действующих на территории Украины, передает УНН.

Детали

С начала вторжения рашистов, Центр в сотрудничестве с партнерами и читателями осуществляет постоянный мониторинг, фиксацию и уничтожение вражеских ресурсов в информационном пространстве.

Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют поддерживающие врага.

В Центре призывали ни в коем случае не доверять данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции.

Также Центр обратился к украинцам – "если же вы нашли новый канал, распространяющий пророссийские нарративы, или открыто вводящий в заблуждение пользователей, сообщайте нам через наши социальные сети и в комментариях".

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