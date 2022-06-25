В СНБО обновили список каналов-инфотерористов, действующих на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО обновил перечень Telegram-каналов-инфотерористов, действующих на территории Украины, передает УНН.
Детали
С начала вторжения рашистов, Центр в сотрудничестве с партнерами и читателями осуществляет постоянный мониторинг, фиксацию и уничтожение вражеских ресурсов в информационном пространстве.
Большинство Telegram-каналов уже сменили риторику на проукраинскую, хотя до сих пор существуют поддерживающие врага.
В Центре призывали ни в коем случае не доверять данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции.
Также Центр обратился к украинцам – "если же вы нашли новый канал, распространяющий пророссийские нарративы, или открыто вводящий в заблуждение пользователей, сообщайте нам через наши социальные сети и в комментариях".