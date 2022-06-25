У РНБО оновили список каналів-інфотерористів, що діють на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО оновив перелік Telegram-каналів-інфотерористів, що діють на території України, передає УНН.
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Від початку вторгнення рашистів, Центр у співпраці з партнерами та читачами здійснює постійний моніторинг, фіксацію та знищення ворожих ресурсів в інформаційному просторі.
Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога.
У Центрі закликали у жодному разі не довіряти даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції.
Також Центр звернувся до українців - "якщо ж ви знайшли новий канал, що поширює проросійські наративи, або відкрито вводить в оману користувачів, повідомляйте нам через наші соціальні мережі та в коментарях".