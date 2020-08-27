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В СНБО обсудили наихудший сценарий вспышки COVID-19 после местных выборов

Киев • УНН

 • 10956 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. После проведения местных выборов 25 октября в Украине будет 360 тыс. случаев заражения коронавирусной болезнью по пессимистическому сценарию. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СНБО обсудили наихудший сценарий вспышки COVID-19 после местных выборов

"Под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова состоялось совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время совещания были обсуждены вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения выборов в местные советы 25 октября.

Так, Данилов отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - сказал он.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа дня до 10 сентября этого года.

"Эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезнью учитывая текущую динамику заболеваемости.

Министр здравоохранения Украины М. Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентгенов и средств индивидуальной защиты. 

"Сейчас с Министерством финансов вопрос согласовывается по закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тыс. пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре", - сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Данилова, выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости.

"Обеспечение голосования всех без исключения граждан является ключевым условием демократичности", - сказал он, добавив, что в связи с этим избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава Украины относительно противодействия COVID-19.

Напомним, в Украине на 8:40 27 августа зафиксировано уже более 112 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев - увеличение до 1,9 тысячи.

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