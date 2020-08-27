У РНБО обговорили найгірший сценарій спалаху COVID-19 після місцевих виборів

"Під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулася нарада щодо питання прогнозування поширення COVID-19 в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наради були обговорені питання адаптації стратегії протидії епідемії COVID-19 в осінній період, зокрема в контексті початку нового навчального року в закладах середньої та вищої освіти і проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня.

Так, Данілов зазначив, що за результатами проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА" моніторингу можна спрогнозувати суттєве зростання кількості нових випадків інфікування, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину.

"Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тис. випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові", - сказав він.

За його словами, у зв’язку із початком нового навчального року та активізацією виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих на коронавірусну хворобу у період з 29 серпня дня до 10 вересня цього року.

"Епідемія в усьому світі відбувається хвилеподібно. Деякі країни заявляли про спад епідемії, але швидко отримали новий спалах захворюваності. Тому Україна має бути готова до розвитку ситуації за усіма сценаріями", - сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час наради наголошувалося, що медичні заклади готові до прийому хворих на коронавірусну хворобу зважаючи на поточну динаміку захворюваності.

Міністр охорони здоров’я України М. Степанов зазначив, що медична система забезпечена достатньою кількістю апаратів ШВЛ, пересувних рентгенів та засобів індивідуального захисту.

"Нині з Міністерством фінансів питання узгоджується щодо закупівлі медичного препарату "Ремдесивір" для 8 тис. пацієнтів. Тривають клінічні випробування вітчизняних лікарських засобів, зокрема, "Біовен", які мають завершитись у вересні", - сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

За словами Данілова, вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності.

"Забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності", - сказав він, додавши, що у зв’язку з цим виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 27 серпня зафіксовано вже понад 112 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків — збільшення до 1,9 тисячі.