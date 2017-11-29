В Ровно будут судить трех контрабандистов с Волыни

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2984 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3718 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82957 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75514 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89064 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120378 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115698 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145835 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Ровно будут судить трех контрабандистов с Волыни

В Ровно будут судить трех контрабандистов с Волыни

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении группы лиц, которые наладили канал контрабандного перемещения из Польши псевдоэфедриновместительных таблеток, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, подозрение в организации перемещения прекурсоров через границу объявили трем жителям Волынской области. А также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте прекурсоров.

Преступление тяготит то, что оно было совершенно по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

Группу уличили в мае 2017 года во время попытки перемещения через международный пункт пропуска "Угринов" во Львовской области очередной крупной партии прекурсоров, которые "дельцы" скрыли среди личных вещей.

Всего доказано участие сообщников в переправке из-за рубежа, а также сбыте на территории Украины, в том числе и Ровенской области, почти 5000 таблеток с содержанием псевдоэфедрина.

Ко всем подозреваемых судом применена мера пресечения - содержание под стражей. Обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание за совершение указанных преступлений - лишение свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества.

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