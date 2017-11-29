В Ровно будут судить трех контрабандистов с Волыни

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, подозрение в организации перемещения прекурсоров через границу объявили трем жителям Волынской области. А также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте прекурсоров.

Преступление тяготит то, что оно было совершенно по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

Группу уличили в мае 2017 года во время попытки перемещения через международный пункт пропуска "Угринов" во Львовской области очередной крупной партии прекурсоров, которые "дельцы" скрыли среди личных вещей.

Всего доказано участие сообщников в переправке из-за рубежа, а также сбыте на территории Украины, в том числе и Ровенской области, почти 5000 таблеток с содержанием псевдоэфедрина.

Ко всем подозреваемых судом применена мера пресечения - содержание под стражей. Обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание за совершение указанных преступлений - лишение свободы на срок 12 лет с конфискацией имущества.

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