У Рівному судитимуть трьох контрабандистів з Волині

Як повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, підозру в організації переміщення прекурсорів через кордон оголосили трьом жителям Волинської області. А також у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті прекурсорів.

Злочин обтяжує те, що він був вчинений за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

Групу викрили у травні 2017 року під час спроби переміщення через міжнародний пункт пропуску "Угринів" у Львівській області чергової великої партії прекурсорів, які "ділки" приховали серед особистих речей.

Всього доведено участь спільників у переправленні з-за кордону, а також збуті на території України, зокрема й Рівненської області, майже 5 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину.

До усіх підозрюваних судом застосовано запобіжний захід — тримання під вартою. Обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання за вчинення вказаних злочинів — позбавлення волі на термін 12 років із конфіскацією майна.

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