В Ровно мужчина напал на соседей с бензопилой

Нападающий вел себя неадекватно, поэтому экипаж предупредил о возможности применения специальных средств и оружия. Мужчину удалось задержать.

Патрульные оказали первую помощь женщине, у которой бензопилой травмировало руку. Женщину госпитализировали в больницу, травма оказалась незначительной царапиной.

Нападающего освидетельствовали на содержание алкоголя.

Мужчину под хмельком забрали в участок полиции, где следователи должны были выяснить причины соседского конфликта.

Напомним, 15 ноября 2016 года в 23:30 в квартире по месту жительства (Киевский район города) был обнаружен труп 67-летнего владельца. Как сообщили в полиции, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и отрезал себе руку бензопилой. Харьковчанин умер в результате большой потери крови.