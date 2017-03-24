В Ровно мужчина напал на соседей с бензопилой
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 марта. УНН. С заведенной бензопилой решал конфликт мужчина с соседями на улице Сечевых стрельцов в Ровно. Он размахивал инструментом во дворе и угрожал людям физической расправой, сообщает УНН пресс-служба патрульной полиции Ровно.
Нападающий вел себя неадекватно, поэтому экипаж предупредил о возможности применения специальных средств и оружия. Мужчину удалось задержать.
Патрульные оказали первую помощь женщине, у которой бензопилой травмировало руку. Женщину госпитализировали в больницу, травма оказалась незначительной царапиной.
Нападающего освидетельствовали на содержание алкоголя.
Мужчину под хмельком забрали в участок полиции, где следователи должны были выяснить причины соседского конфликта.
Напомним, 15 ноября 2016 года в 23:30 в квартире по месту жительства (Киевский район города) был обнаружен труп 67-летнего владельца. Как сообщили в полиции, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и отрезал себе руку бензопилой. Харьковчанин умер в результате большой потери крови.