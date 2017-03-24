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У Рівному чоловік напав на сусідів з бензопилою

У Рівному чоловік напав на сусідів з бензопилою

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Із заведеною бензопилою вирішував конфлікт чоловік із сусідами на вулиці Січових стрільців у Рівному. Він розмахував інструментом у дворі та погрожував людям фізичною розправою, повідомляє УНН прес-служба патрульної поліції Рівного.

Нападник поводився неадекватно, тому екіпаж попередив про можливість застосування спеціальних засобів і зброї. Чоловіка вдалося затримати.

Патрульні надали першу допомогу жінці, у якої бензопилою травмувало руку. Жінку госпіталізували до лікарні, травма виявилася незначною подряпиною.

Нападника освідчили на вміст алкоголю.

Чоловіка напідпитку забрали до відділку поліції, де слідчі мали з’ясувати причини сусідського конфлікту.

Нагадаємо, 15 листопада 2016 року в 23:30 в квартирі за місцем проживання (Київський район міста) був виявлений труп 67-річного власника. Як повідомили у поліції, чоловік вирішив покінчити життя самогубством і відрізав собі руку бензопилою. Харків’янин помер в результаті великої втрати крові.

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