В Ровно 15-летний парень ударил женщину ножом в спину: ему сообщили о подозрении

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"Сегодня, 31 августа, около девяти утра в полицию поступило сообщение, что вблизи детских площадок на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину. По имеющейся информации свидетелями события, за считанные минуты экипаж патрульных вместе с полицейскими роты полиции особого назначения разыскали причастных к совершенному преступлению ребят по месту жительства. Ими оказались двое 15-летних родных братьев-близнецов", - говорится в сообщении.

Детали

Одна из версий совершенного - подростки смотрели запрещены фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами. Брат задержанного пока проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях.

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Несовершеннолетнего жителя областного центра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи Ровенского районного управления полиции сообщили ему о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет лишения свободы. В рамках уголовного производства назначаться ряд экспертиз, в том числе и судебная психолого-психиатрическая", - добавили в полиции.