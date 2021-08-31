У Рівному 15-річний хлопець вдарив жінку ножем у спину: йому оголосили про підозру

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“Сьогодні, 31 серпня, близько дев’ятої ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола один із двох невідомих напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину. За наданою інформацією свідками події, за лічені хвилини екіпаж патрульних разом із поліцейськими роти поліції особливого призначення розшукали причетних до скоєного злочину хлопців за місцем проживання. Ними виявилися двоє 15-річних рідних братів-близнюків”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Одна із версій скоєного — підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі. Брат затриманого поки що проходить як свідок. Обоє раніше в поле зору не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї. Жоден із батьків не здогадувався про їхні наміри.

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Неповнолітнього жителя обласного центру затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рівненського районного управління поліції повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

“Досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (хуліганство, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України триває. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років позбавлення волі. У рамках кримінального провадження призначатимуться ряд експертиз, зокрема і судова психолого-психіатрична”, — додали у поліції.