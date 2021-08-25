Під Києвом чоловік вночі заліз у чужий будинок: 8-річного хлопчика порізав, а 14-річній дівчинці зламав ніс

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До поліції Фастова надійшло повідомлення від 37-річної жительки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік спричинив тілесні ушкодження її сину та доньці.

За даними поліції, близько 3 години ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Схопившись, чоловік побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати. Підійшовши до сина він побачив різану рану в області грудної клітини, а у доньки розбитий ніс.

Двох дітей відразу доставили до лікарні.

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Поліцейські встановили особу зловмисника неподалік місця проживання потерпілих. Нападником виявився 26-річний житель Бучанського району.

Додамо

Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Також підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.