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13:44 • 31205 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 51142 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 50059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 28050 просмотра

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11:23 • 58865 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области раздались взрывы

В Ровенской области раздались взрывы

Киев • УНН

 • 586628 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Пользователи соцсетей и Telegram-каналы сообщают о взрывах в Ровенской области. Официального подтверждения информации пока нет, передает УНН

Детали

В Ровенской области слышали взрывы. Информация пользователей отличается – кто-то слышал глухие звуки, а кто-то – мощные.

Также не исключается, что сработала система ПВО.

В то же время, областные власти не комментировали информацию о взрывах.

Добавим

Сейчас во многих областях звучат сирены – объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-каналов, из беларуси якобы вылетели самолеты. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

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