В Ровенской области раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Пользователи соцсетей и Telegram-каналы сообщают о взрывах в Ровенской области. Официального подтверждения информации пока нет, передает УНН.
Детали
В Ровенской области слышали взрывы. Информация пользователей отличается – кто-то слышал глухие звуки, а кто-то – мощные.
Также не исключается, что сработала система ПВО.
В то же время, областные власти не комментировали информацию о взрывах.
Добавим
Сейчас во многих областях звучат сирены – объявлена воздушная тревога. По данным Telegram-каналов, из беларуси якобы вылетели самолеты. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.