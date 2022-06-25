У Рівненській області пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляють про вибухи на Рівненщині. Офіційного підтвердження інформації наразі немає, передає УНН.
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На Рівненщині чули вибухи. Інформація користувачів різниться - хтось чув глухі звуки, а хтось - потужні.
Також, не виключається, що спрацювала система ППО.
У той же час, наразі обласна влада не коментувала інформацію про вибухи.
Додамо
Наразі у багатьох областях звучать сирени - оголошена повітряна тривога. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.