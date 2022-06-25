У Рівненській області пролунали вибухи

Деталі

На Рівненщині чули вибухи. Інформація користувачів різниться - хтось чув глухі звуки, а хтось - потужні.

Також, не виключається, що спрацювала система ППО.

У той же час, наразі обласна влада не коментувала інформацію про вибухи.

Додамо

Наразі у багатьох областях звучать сирени - оголошена повітряна тривога. За даними Telegram-каналів, з білорусі нібито вилетіли літаки. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.