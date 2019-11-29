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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39892 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107932 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 99159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118170 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147532 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148106 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Рио-де-Жанейро мужчина с ножом взял в заложники пять человек в баре

В Рио-де-Жанейро мужчина с ножом взял в заложники пять человек в баре

Киев  •  УНН

 • 9664 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вооруженный преступник в пятницу захватил пять человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал G1.

На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.

По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, вероятно, бутылкой с зажигательной смесью.

По состоянию на 23:50 по киевскому времени освобождены трое заложников. Продолжаются переговоры с преступником. Никаких условиях он не выдвигал.

Напомним, сегодня в центре Гааги неизвестный напал с ножом , трое пострадавших.

Днем 29 ноября на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании мужчина с ножом напал на прохожих, полиция британской столицы признала атаку - терактом.

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