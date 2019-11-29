В Рио-де-Жанейро мужчина с ножом взял в заложники пять человек в баре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вооруженный преступник в пятницу захватил пять человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал G1.
На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Ведутся переговоры об освобождении заложников, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.
По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, вероятно, бутылкой с зажигательной смесью.
По состоянию на 23:50 по киевскому времени освобождены трое заложников. Продолжаются переговоры с преступником. Никаких условиях он не выдвигал.
Напомним, сегодня в центре Гааги неизвестный напал с ножом , трое пострадавших.
Днем 29 ноября на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании мужчина с ножом напал на прохожих, полиция британской столицы признала атаку - терактом.