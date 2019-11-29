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У Ріо-де-Жанейро чоловік з ножем взяв в заручники шестеро осіб в барі

У Ріо-де-Жанейро чоловік з ножем взяв в заручники шестеро осіб в барі

Київ • УНН

 • 9664 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Озброєний злочинець в п'ятницю захопив шестеро людей в заручники в барі в центрі Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал G1.

На місце події прибув спецназ. Вулиця, на якій знаходиться заклад, перекрита. Ведуться переговори про звільнення заручників, з'ясовуються мотиви злочинця. Інформації про постраждалих немає.

За попередніми даними, зловмисник озброєний ножем і, імовірно, пляшкою із запальною сумішшю.

Станом на 23:50 за київським часом звільнено троє заручників. Тривають перемовини зі злочинцем. Жодних умов він не висував.

Нагадаємо, сьогодні у центрі Гааги невідомий напав з ножем, троє постраждалих.

Вдень 29 листопада на Лондонському мосту в центрі столиці Великої Британії чоловік з ножем напав на перехожих, поліція британської столиці визнала атаку — терактом.

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