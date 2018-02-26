В Риме выпало аномально много снега
Киев • УНН
КИЕВ. 26 феврая. УНН. В Италии аномально холодная погода. В Риме выпало необычайно большое количество снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Repubblica.
В стране действует предупреждения об аномальных морозах и сложной ситуации на дорогах. В Риме же из-за снижения температуры и снега власти закрыли школы и детские сады. Также остановлен процесс обучения и сдачи экзаменов в Ла Сапиенца – одном из крупнейших римских университетов.
Рим уже полностью укрыт снегом, но синоптики прогнозирую усиление снегопада. Для жителей итальянской столицы снежный покров в 3 – 4 см является аномалией и многие из римлян выкладывают фото в социальные сети.
Метеорологи сообщают, что страну накрыл арктический фронт и холодный воздух продвигается на юг страны.
Напомним, сегодня в Украине ожидается морозная погода без осадков. В отдельных районах ожидается снижение температуры до -19.
Colosseum & FAO's office under snow ❄️
By: Daniela Pisani #nevearoma #Rome pic.twitter.com/CV2eXHDpOF
#NeveaRoma! @Roma
Vatican, Saint Peter's Square #Italy # pic.twitter.com/A3DVgsa3v5