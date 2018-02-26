В Риме выпало аномально много снега

В стране действует предупреждения об аномальных морозах и сложной ситуации на дорогах. В Риме же из-за снижения температуры и снега власти закрыли школы и детские сады. Также остановлен процесс обучения и сдачи экзаменов в Ла Сапиенца – одном из крупнейших римских университетов.

Рим уже полностью укрыт снегом, но синоптики прогнозирую усиление снегопада. Для жителей итальянской столицы снежный покров в 3 – 4 см является аномалией и многие из римлян выкладывают фото в социальные сети.

Метеорологи сообщают, что страну накрыл арктический фронт и холодный воздух продвигается на юг страны.

Напомним, сегодня в Украине ожидается морозная погода без осадков. В отдельных районах ожидается снижение температуры до -19.

Colosseum & FAO's office under snow ❄️

By: Daniela Pisani #nevearoma #Rome pic.twitter.com/CV2eXHDpOF

#NeveaRoma! @Roma

Vatican, Saint Peter's Square #Italy # pic.twitter.com/A3DVgsa3v5