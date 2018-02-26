У Римі випало аномально багато снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Італії аномально холодна погода. У Римі випала надзвичайно велика кількість снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Repubblica.
У країні діє попередження про аномальні морози і складну ситуацію на дорогах. У Римі ж через зниження температури і сніг влада закрила школи і дитячі сади. Також зупинено процес навчання і складання іспитів в Ла Сапієнца - одному з найбільших римських університетів.
Рим уже повністю вкритий снігом, але синоптики прогнозую посилення снігопаду. Для жителів італійської столиці сніговий покрив в 3 - 4 см є аномалією і багато хто з римлян викладають фото в соціальні мережі.
Метеорологи повідомляють, що країну накрила арктичний фронт і холодне повітря просувається на південь країни.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується морозна погода без опадів. В окремих районах очікується зниження температури до -19.