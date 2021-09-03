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В реке Ингулец содержание хлоридов почти втрое выше нормы

В реке Ингулец содержание хлоридов почти втрое выше нормы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ситуация на реке Ингулец представляет экологическую опасность для нескольких регионов. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины, передает УНН.

Цитата

“Уровень хлоридов в воде в одном из контрольных створов достигает концентрации 960 мг/л при норме 350 мг/литр”, — говорится в сообщении.

Детали

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый заявил, что одна из причин высокого уровня загрязнения — невыполнение предприятиями своих обязательств согласно Регламенту промывки русла и экологического оздоровления реки Ингулец. Как сообщается, финансирование этих мероприятий объектами горнодобывающей промышленности прекращено.

Известно, что во время совещания Мальованый отметил, что предприятия обязаны осуществлять такие меры, иначе им будет отказано в возможности реализации существующей схемы водоотведения. Кроме того, за нарушение регламента грозят санкции.

Добавим

Также обсудили состояние готовности ГП “Кривбассшахтозакрытие” к сбросу очищенных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец.

“Несмотря на проблемное состояние объекта и необходимость ремонтных работ сейчас он полностью готов к проведению этого технологического процесса.

Поэтому чрезвычайно важное значение имеет своевременное принятие Плана управления шахтными водами Кривбасса. Необходимо как можно быстрее достичь договоренностей между всеми участниками процесса, ведь отсрочка соответствующих мер может привести к экологической катастрофе и подтопления многих населенных пунктов”, — отметил Андрей Мальованый.

Дополнение

В Украине растет концентрация содержания фосфатов в реках.

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