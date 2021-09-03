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У річці Інгулець вміст хлоридів майже втричі вище за норму

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Ситуація на річці Інгулець становить екологічну небезпеку одразу для декількох регіонів. Про це повідомила Державна екологічна інспекція України, передає УНН.

Цитата

“Рівень хлоридів у воді в одному з контрольних створів сягає концентрації 960 мг/літр при нормі 350 мг/літр”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що одна з причин високого рівня забруднення — невиконання підприємствами своїх зобов’язань згідно з Регламентом промивання русла та екологічного оздоровлення річки Інгулець. Як повідомляється, фінансування цих заходів об’єктами гірничодобувної промисловості припинене.

Відомо, що під час наради Мальований наголосив, що підприємства зобов’язані здійснювати такі заходи, інакше їм буде відмовлено у можливості реалізації існуючої схеми водовідведення. Крім того, за порушення регламенту загрожують санкції.

Додамо

Також обговорили стан готовності ДП “Кривбасшахтозакриття” до скиду очищених вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова у річку Інгулець.

“Попри проблемний стан об’єкту і необхідність ремонтних робіт зараз він повністю готовий до проведення цього технологічного процесу.

Тому надзвичайно важливе значення має своєчасне ухвалення Плану управління шахтними водами Кривбасу. Необхідно якнайшвидше досягти домовленостей між усіма учасниками процесу, адже відтермінування відповідних заходів може призвести до екологічної катастрофи та підтоплення багатьох населених пунктів”, — зазначив Андрій Мальований.

Доповнення

В Україні зростає концентрація вмісту фосфатів у річках.

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