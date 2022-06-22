В рф снова запылало: горит на Новошахтинском НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области рф вспыхнул пожар. Видео опубликовал в частности Telegram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, по предварительным данным, пожар начался около 9 утра по местному времени на установке по переработке нефти.
При этом в соцсетях публикуют видео вероятного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.
"Судя по ролику, удар по заводу был нанесен с помощью беспилотника. Пострадавших нет, сейчас пожар пытаются потушить", - отмечает Baza.
Дополнение
20 июня российские СМИ сообщали о том, что Украина якобы нанесла удар по украденным буровым установкам “Черноморнефтегаза”, которые еще называют “вышками Бойко”. Информацию от InformNapalm распространил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
При этом официальной информации по этому поводу не было.