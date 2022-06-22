У рф знову запалало: горить на Новошахтинському НПЗ

Деталі

Як зазначається, за попередніми даними, пожежа почалася близько 9 ранку за місцевим часом на установці з переробки нафти.

При цьому у соцмережах публікують відео ймовірного удару по нафтопереробному заводу в Ростовській області.

"Судячи з ролика, удару по заводу було завдано за допомогою безпілотника. Постраждалих немає, зараз пожежу намагаються загасити", - зазначає Baza.

Доповнення

20 червня російські ЗМІ повідомляли про те, що Україна нібито завдала удару по вкраденим буровим установкам “Чорноморнафтогазу”, які ще називають “вишками Бойка”. Інформацію від InformNapalm поширив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

При цьому офіційної інформації з приводу цього не було.