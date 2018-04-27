В РФ заявили, что процесс блокировки Telegram оказалась очень сложным
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Процесс блокировки мессенджера Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщал УНН, в результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов.