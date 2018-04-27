В РФ заявили, что процесс блокировки Telegram оказалась очень сложным

"Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Как сообщал УНН, в результате действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram российские компании потеряют примерно 1 млрд долларов.