У РФ заявили, що процес блокування Telegram виявився дуже складним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Процес блокування месенджера Telegram виявився складнішим, ніж здавалося раніше, але це не означає, що рішення суду не треба виконувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
"Існують певні технічні і технологічні складнощі в цьому плані, сам процес щодо обмеження доступу до Telegram виявився, напевно, складніше, ніж уявлялося раніше, але це не означає, що рішення суду не слід виконувати", - сказав пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Як повідомляв УНН, в результаті дій Роскомнагляду по блокуванню месенджера Telegram російські компанії втратять приблизно 1 млрд доларів.