В РФ военным запретили пользоваться гаджетами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Российской Федерации военнослужащим и призванным на военные сборы, запретили общаться с представителями СМИ и пользоваться различными гаджетами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ, передает УНН.
Согласно документу, военнослужащим запрещается общаться со СМИ или пользоваться сетью Интернет для распространения информации о себе или своих сослуживцах, включая данные, позволяющие определить ведомство, часть или место несения службы.
Кроме этого, в законе прописан запрет на использование военными гаджетов, с помощью которых можно распространять через интернет аудио, фотографии, видео и данные о геолокации.
Отмечается, что ограничения не касаются тех, в чьи обязанности входит общение со СМИ и передача информации.
Напомним, в ОРДЛО боевикам на "службе" запретили мобильные.