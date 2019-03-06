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У РФ військовим заборонили користуватися гаджетами

У РФ військовим заборонили користуватися гаджетами

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Російській Федерації військовослужбовцям та призваним на військові збори, заборонили спілкуватися з представниками ЗМІ і користуватися різноманітними гаджетами. Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті правової інформації РФ, передає УНН.

Згідно з документом, військовослужбовцям забороняється спілкуватися із ЗМІ чи користуватися мережею Інтернет для розповсюдження інформації про себе або своїх товаришів по службі, включаючи дані, завдяки яким можна визначити відомство, частину або місце несення служби.

Крім цього, в законі прописано заборону на використання військовими гаджетів, за допомогою яких можна поширювати через інтернет аудіо, фотографії, відео і дані про геолокацію.

Зазначається, що обмеження не стосуються тих, в чиї обов'язки входить спілкування зі ЗМІ та передача інформації.

Нагадаємо, в ОРДЛО бойовикам на "службі" заборонили мобільні

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